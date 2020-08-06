Борьба со злоупотреблениями в сфере природопользования: в СБУ сообщили статистику с начала года

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине за материалы СБУ с начала года зарегистрировано 101 уголовное производство из-за злоупотребления в сфере природопользования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала года по материалам Службы безопасности Украины было зарегистрировано 101 уголовное производство из-за злоупотребления в сфере природопользования. Подозрение в преступлениях, связанных с масштабной вырубкой и вывозом за границу государственной древесины, сообщили 46 фигурантам, в том числе и чиновникам разных уровней", - говорится в сообщении.

Так в служебном злоупотреблении, что нанесло ущерб государству на 17,5 миллиона гривен, СБУ подозревает 4-х работников ГП "Купянское лесное хозяйство". А по делу о незаконном присвоении государственного леса на ГП "Олевское лесное хозяйство" Житомирской области к уголовной ответственности привлечено 15 человек.

Отмечается, что Служба безопасности разоблачила и многомиллионные махинации должностных лиц Гутянского лесного хозяйства Харьковской области и Ясинянского ЛМГ, что на Закарпатье. Своими действиями они нанесли ущерб государству на почти 40 млн гривен.

Наиболее резонансным и глобальным преступлением в сфере природопользования, которое расследует СБУ, является уголовное производство по ст. 441 "Экоцид".

Кроме того, недопущено возникновение еще 5 чрезвычайных ситуаций, в том числе и из-за ненадлежащего осуществления хозяйственной деятельности.

"В этом году Служба безопасности Украины предупредила также заключение 5 внешних потенциально убыточных контрактов, потери по которым составили бы более 12 млн гривен", - добавляется в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области.