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Бабак удивлен решением Киевсовета об обязательном исполнении Гимна в школах

Бабак удивлен решением Киевсовета об обязательном исполнении Гимна в школах

Сергей Бабак

КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава комитета ВР по вопросам образования и науки удивлен решением Киевсовета о введении обязательного исполнения Гимна Украины в школах, ведь не понимает цели. Об этом он заявил в эфире канала Zik, передает УНН.

"Немножко удивлен, если честно. Я не совсем понимаю для чего это. Любые вещи, которые мы делаем должны иметь какую-то цель. Вот какую цель мы сейчас преследуем, заставляя детей каждый день исполнять Гимн Украины", - сказал Бабак, комментируя решение Киевсовета о введении обязательного исполнения гимна перед началом занятий в школах.

По его словам, может это и повысит уровень патриотизма, но надо посмотреть на срез общественного мнения относительно такого решения и на мнение школьников.

"Я не знаю, приведет ли это к большему уважению к своей стране или это вызовет какое-то раздражение, мы не знаем", - добавил Бабак.

Напомним, в столичных школах дети ежедневно будут начинать обучение с исполнения Государственного Гимна.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, гимн Украины, школа, нардепы
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