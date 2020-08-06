Зеленский призвал Шмыгаля принять меры по защите экономических интересов государства: подробности

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля принять безотлагательные меры по защите экономических интересов государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

Также Зеленский настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что о соответствующих результатах Премьер-министр должен проинформировать Президента лично.

Напомним, Зеленский призвал Шмыгаля решить проблемы функционирования рынка электроэнергии.