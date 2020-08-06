Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры в Украине в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту ливанского города Бейрут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в поручении.

Сообщается, что соответствующее поручение Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткину, и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской госадминистраций.

Как указано, о результатах проверки они должны проинформировать Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей считаются пропавшими без вести. По словам губернатора ливанской столицы, ущерб от взрыва может вырасти до 15 млрд долларов.



Бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что в порту Николаева сохраняется 3,200 тонн аммиачной селитры, что значительно больше, чем взорвалось в ливанском Бейруте. В Николаевском морском порту же заявили, что аммиачная селитра в них не сохраняется - она была вывезена в 2019 году. Впрочем, куда именно - в администрации не указали.