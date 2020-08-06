Зеленский внесет в Раду законопроект об увеличении минималки — ОП

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября текущего года. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Главы государства Юлия Ковалив во время брифинга в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это важный законопроект, который сегодня вносится Президентом в парламент", - отметила Ковалив, добавив, что "это первый шаг для поднятия социальных гарантий гражданам".

Так, ожидается, что ВР рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", сообщила она.

Ковалив также отметила, что, согласно предложенным изменениям в бюджет, основным источником для финансирования таких увеличенных заработных плат станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга.

Заместитель руководителя ОП напомнила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021, который, как предусмотрено законом, будет представлен правительством в парламент 15 сентября этого года", - сказала Ковалив.

Как сообщал УНН, в Национальном банке не исключили, что увеличение размера минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине.