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Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении минимальной зарплаты

Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении минимальной зарплаты

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3963 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год", поданный Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта, размещенную на сайте ВР.

"Получен Верховной Радой. Передан на рассмотрение руководству", - говорится в графе "Даты и состояние прохождения".

Инициатор документа - Президент Владимир Зеленский. Также отмечается, что проект закона определен Зеленским как неотложный.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Напомним, ранее сегодня в Офисе Президента заявляли, что Зеленский внесет на рассмотрение парламента законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года. В ОП также сообщали, что ожидается, что Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта".

Источник: УНН
Теги: ВР, зарплата, законопроект, Владимир Зеленский
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