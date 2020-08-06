Зеленский посетил продуктовый магазин в Донецкой области: купил сладости и кофе

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский купил в продуктовом магазине в Бахмуте Донецкой области кофе и сладостей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что местные жители ходят в масках - без предупреждений и напоминаний.

"Что хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без всякой предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией", - рассказал Зеленский.

По его словам, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.

"Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Как только исчезает "политическая подоплека" для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.