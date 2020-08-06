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"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 6 августа. УНН. Народного депутата от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева выписали из больницы после того, как он проходил лечение в связи с подтвержденным коронавирусом. По его словам, он отделался сравнительно легко. Об этом нардеп написал в Facebook, передает УНН.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких - ред.) и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген. Хотя, если честно, на протяжении этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не все. Скажу одно - такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% "подтверждённые" тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски", - написал Гетманцев.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщал УНН, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь (COVID-19).

Источник: УНН
Теги: болезнь, Коронавирус, нардепы
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