"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

КИЕВ. 6 августа. УНН. Народного депутата от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева выписали из больницы после того, как он проходил лечение в связи с подтвержденным коронавирусом. По его словам, он отделался сравнительно легко. Об этом нардеп написал в Facebook, передает УНН.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких - ред.) и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген. Хотя, если честно, на протяжении этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не все. Скажу одно - такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% "подтверждённые" тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски", - написал Гетманцев.

Также он поблагодарил всех за поддержку.



Как сообщал УНН, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь (COVID-19).