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Денисова встретилась с семьями без вести пропавших военнослужащих

Денисова встретилась с семьями без вести пропавших военнослужащих

Людмила Денисова

КИЕВ. 6 августа. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Она планирует привлечь членов семей к проведению масштабных информационных кампаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Денисовой в Telegram.

"Совместно с моими представителями Виктором Иванкевичем и Олегом Чуйко встречались с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и представителями общественных организаций, представляющих интересы членов семей указанных лиц", - написала Денисова.

Также она отметила, что имя каждого пленного и того, чья судьба пока неизвестна должно постоянно звучать на всех возможных информационных площадках, в том числе и международных.

"По этому поводу обращусь в Министерство иностранных дел для выяснения возможности присоединения членов семей таких лиц к проведению масштабных информационных кампаний. Такие встречи важны, ведь именно так можно скоординировать действия и выработать совместные меры для возвращения домой каждого, кто незаконно удерживается на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и розыска лиц пропавших без вести", - добавила Денисова.

Напомним, как сообщили в МИД, сообщений о пропавших без вести украинцев после взрыва в Бейруте пока нет.

Источник: УНН
Теги: Украина, омбудсмен, Людмила Денисова, военнослужащий, пропавшие без вести
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