В Офисе Зеленского ожидают от встречи в "нормандском формате" конкретных договоренностей

КИЕВ. 6 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает, что встреча в нормандской формате должна продолжить диалог и достичь договоренностей о следующих шагах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для нас очень важно продолжать диалог. И встреча в нормандской формате должна стать встречей, которая (диалог - ред.) продолжит, и мы ожидаем, что на ней будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах", - сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что они с Президентом Украины Владимиром Зеленским приехали посмотреть, как и что происходит на Донбассе во время режима тишины, услышать наших воинов, как они к этому относятся и услышать наших граждан.

"Могу сказать, что у всех очень приподнятое настроение, все поддерживают этот режим тишины", - сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что сейчас украинская власть сформировала очень мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.

"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандской формате. Мы создали конструкцию, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - сказал Андрей Ермак.

Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшее время мы ожидаем даты встречи в нормандском формате.