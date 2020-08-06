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СММ ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений "режима тишины" на Донбассе

СММ ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений "режима тишины" на Донбассе

КИЕВ. 6 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, впервые с начала сбора данных, пишет УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В период с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала совокупно 251 нарушения режима прекращения огня.

“Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях”, — указали в ОБСЕ.

В вечерние часы беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 грузовика и микроавтобус, ехавших по грунтовой дороге в неподконтрольных правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.

“Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время”, — добавили в СММ.

Добавим, что в первый день всеобъемлющего прекращения огня зафиксировали 111 нарушений.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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