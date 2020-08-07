Ермак анонсировал новый обмен пленными "100 на 100"

КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками. Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Киев передал посредникам в ОБСЕ список из примерно 100 человек. Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение нескольких недель", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с боевиками было согласовано три новых участка для разведения войск.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - сказал он.

Напомним, Президент Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины войдет первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

Также на прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.