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Ермак анонсировал новый обмен пленными "100 на 100"

Ермак анонсировал новый обмен пленными "100 на 100"

Андрей Ермак

КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками. Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Киев передал посредникам в ОБСЕ список из примерно 100 человек. Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение нескольких недель", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с боевиками было согласовано три новых участка для разведения войск.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - сказал он.

Напомним, Президент Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины войдет первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

Также на прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Источник: УНН
Теги: пленные, обмен, Андрей Ермак
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