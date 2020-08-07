В Офисе Президента надеются согласовать окончательные списки обмена на ближайшем заседании ТКГ

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина надеется на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы согласовать списки по обмену пленными. Об этом заявил в видеообращении глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях ТКГ уже будет окончательно согласовано списки по обмену. И мы надеемся, что в течение нескольких недель мы уже сможем говорить о конкретных датах по обмену. Также я знаю, что во время последнего разговора с Путиным Президент поднимал вопрос о возврате 22 крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму. Также этот список передан уже российской стороне и мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

По его словам, также поднимался вопрос отца мальчика, которого нашли мертвым в Крыму.

"Президент обратился с просьбой рассмотреть этот вопрос и освободить отца, потому что такая трагедия, и, во-первых, он незаконно содержится", - добавил Ермак.

Как сообщалось в УНН ранее, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками. Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек.