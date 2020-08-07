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Шмыгаль рассказал об остатках коррупции в сфере строительства

Шмыгаль рассказал об остатках коррупции в сфере строительства

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 7 августа. УНН. Коррупция остается в сфере строительства на момент принятия объектов в эксплуатацию. Такое явление будет присутствовать, ведь еще более 3 тыс. объектов потребует отдельных решений о введении их в эксплуатацию. Об этом заявил во время круглого стола ко дню строителя Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день остаются остатки злоупотреблений коррупции в сфере принятия в эксплуатацию. В этом зале присутствуют руководители и владельцы и инвесторы белого и прозрачного бизнеса, который заинтересован в справедливом функционировании этого рынка без коррупции. К сожалению, не все участники рынка имеют цель создания рабочих мест, уплаты налога, есть однодневки - сорвать куш, оставить за собой руины и уйти с деньгами", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такие вещи будут еще присутствуют.

"По нашим подсчетам есть более 3 тысяч объектов в Украине, которые будут нуждаться в отдельных решениях о принятии их в эксплуатацию", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Окружном административном суде Киева оспаривают ограничения высотности жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, строительство, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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