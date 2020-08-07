За последние полгода количество строек сократилось на 10% - Минрегион

КИЕВ. 7 августа. УНН. За последние полгода в Украине строек сократилось на 10%, из-за чего снизились зарплаты у строителей, а задолженности по ним - выросли. Об этом во время круглого стола ко Дню строителя рассказал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.

"Мы проанализировали результаты с точки зрения выполнения строительных работ, объемов, принятых объектов. Так видим, что есть, по результатам первого полугодия падение более чем на 10% по выполнению строительных работ. Снизился размер и уровень среднемесячной зарплаты у строителей на стройке. Увеличилась задолженность по зарплате", - сказал Чернышев.

Однако он добавил, что это является не столь значительным сокращением или снижением, по сравнению с другими отраслями. Ведь государство с самого начала коронакризиса продолжало строить в рамках программы "Большое строительство" и других проектов.

Ранее УНН писал, что в рамках проекта "Большое строительство" в Киевской области завершено строительство шести объектов, среди которых школы и дошкольное учебное заведение.



