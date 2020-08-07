Хомчак: одиночные выстрелы со стороны боевиков можно было бы не учитывать

КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала объявленного в конце июля перемирия на Донбассе обстрелов не происходило. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в ООС со стороны боевиков, от обстрелов. И именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия пока не происходит", - сообщили в пресс-службе.

По словам Хомчака, на территории Украины, где нет войны, "одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах".

Он указал, что 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.



"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь, общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их (одиночные выстрелы - ред.) можно было бы не учитывать", - заявил Хомчак.

Напомним, по данным Минобороны, с начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе.