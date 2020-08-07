Зеленский хочет повысить минималку до 5 тысяч гривен: текст законопроекта

КИЕВ. 7 августа. УНН. Появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Основной целью законопроекта является повышение в текущем году размера минимальной заработной платы и определения объемов ресурсов для финансового обеспечения реализации соответствующего предложения. Проектом изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября 5000 гривен в месячном размере (рост на 5,86 процента)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86 процента).

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №3963 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год", поданный Президентом Владимиром Зеленским.