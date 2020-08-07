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Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

КИЕВ. 7 августа. УНН. По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручено провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований условия хранения аммиачной селитры в Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Немчинов отметил, что сегодня во исполнение поручения Президента Украины и Премьер-министра Украины состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также по окончанию решение комиссии было донесено в формате селекторного совещания к главам областных государственных администраций и городским главам областных центров.

"Так, было решено: Гоструда вместе с ГСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской администрациями провести внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких мениральних удобрений", - написал Немчинов.

Кроме того, он отметил, что о результатах проверок нужно проинформировать Кабинет Министров Украины до 15 сентября 2020 года.

Напомним, Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, проверки, комиссия, амиак
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