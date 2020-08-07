В Меджлисе напомнили Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается уже более 6 лет

КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал объяснить премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове продолжается уже более 6 лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации заняли Крым. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Объясните премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове продолжается уже более 6 лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации заняли Крым. И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, а также этнических украинцев", - написал Чубаров.

По его словам, устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение осуществляемых российскими оккупантами экологических разрушений, искусственного замещения этнического состава населения, языковой и религиозной дискриминации возможно только одним путем - деоккупацией Крыма и восстановлением государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей.

"Что тут непонятного для премьер-министра воюющего государства?" - спросил Чубаров.

Добавим, что Шмыгаль заявил, что допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым в случае, как он сказал, гуманитарной катастрофы на полуострове.

Как сообщалось, Украина не будет возобновлять водоснабжение Крымского полуострова.

Напомним, из-за дефицита осадков водохранилища во временно оккупированном Крыму сильно обезводились и сейчас почти пустые.