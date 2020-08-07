Зеленский рассказал, как планирует окончательно закрыть "кейс войны" на Донбассе

КИЕВ. 7 августа. УНН. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, подводя итоги поездки на Донбасс, передает УНН.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны", - написал Зеленский.

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Президент заверил, что "мы сделаем все, чтобы так и было". И сделать это, по словам Зеленского, планируют "прозрачно, открыто".

"А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал Президент.

Напомним, в Офисе Зеленского ожидают от встречи в "нормандском формате" конкретных договоренностей.