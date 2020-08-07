Консул ожидает доступа к задержанным украинским журналистам в Минске - МИД

КИЕВ. 7 августа. УНН. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным гражданам для оказания первичной консульской помощи. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД о задержании журналистов-граждан Украины в Минске, передает УНН.

"Сегодня в Минске были задержаны трое журналистов, из которых двое являются гражданами Украины. По имеющейся информации, речь идет о Гребенюке Иване и Ромалийской Ирине. Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НСЖУ осуждает задержание украинских журналистов в Беларуси

В МИД добавили, что "консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным гражданам для оказания первичной консульской помощи".

Дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Беларуси. Защита прав граждан Украины за рубежом остается неизменным приоритетом МИД Украины, отметили в ведомстве.

Напомним, в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка.