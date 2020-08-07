Правительство завтра соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине

КИЕВ. 7 августа. УНН. Кабинет министров Украину 8 августа проведет внеочередное заседание в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня в Украине установлено очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях", - заявил Шмыгаль.

По его словам, с завтрашнего дня Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране.

"Кроме того, завтра, 8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабинета министров, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.