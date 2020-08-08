МИД: задержанных журналистов-граждан Украины в Минске - депортировали

КИЕВ. 8 августа. УНН. Задержанных журналистов-граждан Украины в столице Беларуси — депортировали на территорию Украины, пишет УНН со ссылкой на комментарий МИД Украины и сообщениям в СМИ.

“По информации посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса”, — указано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее данную информацию обнародовала белорусская редакция “Радио Свобода”.

Впоследствии, на своей странице в Facebook одна из задержанных журналистов Ирина Ромалийская сообщила, что: “Друзья, с нами все в порядке. Нас отправляют в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем нам влепили запрет на въезд”.