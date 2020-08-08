Украина с 9 августа закрывает КПВВ на админчертах с Крымом

КИЕВ. 8 августа. УНН. Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее с 9 августа. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины, передает УНН.

“Сегодня состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее”, — написал в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, это обусловлено поручением Президента Украины Кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

“Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 года до 8.00 30 августа 2020 года работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

— место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд;

— место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса „Дий дома“ Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

— лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества”, - написал Немчинов.

Он также добавил, что выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

“Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий”, — резюмировал Немчинов.

Напомним, Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавируса.