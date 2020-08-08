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Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украина окажет Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом в Бейруте. Об этом в своем Telegram-канале написал Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

"Правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - пишет он.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, взрывы
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