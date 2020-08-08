Президент Грузии: Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс страны

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия не достигла своей цели, так как война не привела к изменению курса Грузии стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.

“Оккупация — большая боль для всех граждан Грузии. Мы одинаково переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что единство нас, осетин и абхазов, насчитывает тысячи лет. Помним, что являемся частью одной великой культуры и общей кавказской цивилизации, и те, кто борется против этой культуры, этой цивилизации, борются не только с нашим прошлым, но и пытаются отнять наше единое будущее. Но тщетно! Ни война, ни оккупация 20% наших территорий, ни нарушение прав и идентичности наших граждан не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс Грузии, не сбила со своей цели стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Движение к европейской и евроатлантической интеграции продолжается”, — сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии отмечает, что Россия должна выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года и понять, что приобретенная войной и оккупированная силой территория, угнетённое страхом население не принесут региону ни стабильность, ни благополучие.

Напомним, в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской войны над всеми зданиями государственных ведомств приспущены государственные флаги Грузии.