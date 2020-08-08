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Украина призвала РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии - заявление

Украина призвала РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии - заявление

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести российские войска с ее оккупированных территорий. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную 7 августа 2008 года вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии, а также незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжающаяся “бордеризация” оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация безопасности — вот основные “достижения” двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести российские войска с ее оккупированных территорий и позволить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

“Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против Российской Федерации для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской войны над всеми зданиями государственных ведомств приспущены государственные флаги Грузии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Грузия, война
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