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В Киеве почтили память погибших в российско-грузинской войне

В Киеве почтили память погибших в российско-грузинской войне

фотогалерея

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве представители грузинского посольства и диаспоры почтили память погибших в российско-грузинской войне в августе 2008 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузинскую диаспору в Украине.

"В Киеве сегодня представители грузинского посольства и диаспоры почтили память героев, погибших в российско-грузинской войне в августе 2008 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина призвала РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии.

Как сообщал УНН, в Грузии приспустили флаги в память жертв российско-грузинской войны.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Грузия, война
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