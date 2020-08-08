В Киеве почтили память погибших в российско-грузинской войне

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве представители грузинского посольства и диаспоры почтили память погибших в российско-грузинской войне в августе 2008 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузинскую диаспору в Украине.

"В Киеве сегодня представители грузинского посольства и диаспоры почтили память героев, погибших в российско-грузинской войне в августе 2008 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина призвала РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии.

Как сообщал УНН, в Грузии приспустили флаги в память жертв российско-грузинской войны.