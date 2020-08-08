Таких денег нет: у Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса

КИЕВ. 8 августа. УНН. Для восстановления территории на Донбассе, которая на данний момент не подконтрольная Укране необходимо около 10 млрд долларов. Но таких денег у государства нет. Об этом в эфире "Радио "Донбасс.Реалии" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает УНН.

“Речь идет о миллиардах долларов, первоначальная оценка это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления той территории, которая сейчас не подконтрольная нам. Если это первоначальная оценка, это такая гипотеза, которая сейчас есть у нас в 10 млрд долларов, - правдива, то тогда речь идет о 5-7% нашого ВВП для того, чтобы пустить на восстановления этой территорий. Денег таких у государства просто нет, а вопрос нужно будет решать”, — отметил он.

Напомним, на реинтеграцию Донбасса ориентировочно нужно потратить от 10 до 60 млрд долларов.