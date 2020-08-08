Президента заставили оправдываться за Геруса

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского заставили оправдываться за открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси, который был инициирован председателем энергетического комитета ВР Андреем Герусом, передает УНН.

Отвечая на петицию шахтеров, Зеленский перечислил меры, которые были приняты для ликвидации негативных последствий от импорта российской и белорусской электроэнергии.

Президент напомнил, что 24 апреля 2020 года КМУ создал Антикризисный энергетический штаб, который занимается преодолением кризисных явлений в энергетике.

“Работа штаба направлена, среди прочего, на содействие осуществлению соответствующих согласованных действий органов государственной власти, субъектов хозяйствования в топливно-энергетическом комплексе, в частности в угольной промышленности”, — пишет Президент.

Кроме того, по поручению Президента сегодня разрабатывается концепция реформирования угольной отрасли.

Создан Координационный центр по трансформации угольных регионов Украины.

Реагируя на проблемы угольной отрасли, в том числе — погашение задолженности по выплате зарплат, были увеличены расходы по бюджетной программе “Реструктуризация угольной отрасли”: на 1,6 млрд грн — до 3,56 млрд грн.

“На погашение указанной задолженности за 7 месяцев 2020 года с Государственного бюджета Украины направлено около 3 млрд грн”, — написал президент.

Реагируя на требование шахтеров отправить Геруса в отставку, Президент отметил, что вопрос избрания или снятия руководителей комитетов ВР относится к полномочиям парламента. Однако пообещал, что петицию отдельно рассмотрит Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Я обратился к Премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию в соответствии с компетенцией, определиться относительно соответствующих мер реагирования и проинформировать о результатах”, — написал президент.

Напомним, что импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса” (Андрей Герус — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт было приостановлено. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта.

В апреле Президент Владимир Зеленский обещал литовской власти отказаться от покупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В то же время, Герус продолжает лоббировать импорт белорусской электроэнергии.

Экономической целесообразности в импорте нет — в Украине профицит собственного производства электроэнергии, и любой импорт повредит национальным генерациям (АЭС, ТЭС, ГЭС и т.д.), говорят в Минэнерго и эксперты отрасли.