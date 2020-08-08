ЦИК назначила первые местные выборы в ОТО на 25 октября

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Решение принято Комиссией на основании Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 года об определении административных центров и утверждение территорий территориальных общин.

Также Комиссия учла информацию о перечне местных советов, предоставленную Министерством развития общин и территорий Украины письмом от 6 августа 2020 года в соответствии с постановлением ЦИК от 28 июля 2020 года № 148 "О формах списков местных советов с указанием административно-территориальных единиц, входящих в их состав".

В пресс-служба добавили, что с полным перечнем предназначенных первых выборов вскоре можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Комиссии в приложении к соответствующего постановления.

Ранее в ЦИК назвали особенности осенних местных выборов.