Премьер-министр назвал условия для водоснабжения оккупированного Крыма

КИЕВ. 8 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что воду на оккупированные территории Крымского полуострова можно давать в случае гуманитарной катастрофы, но только для того, чтобы обеспечить пострадавших украинцев. Но пока такое водоснабжение в Крым невозможно. Об этом Шмыгаль рассказал в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

Премьер-министру задали вопрос о поставке воды в Крым: “при каких условиях ее можно туда дать?”

“В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее”, — сказал Шмыгаль. — “С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты в том числе сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно”.

Как писал УНН, 6 марта текущего года, два дня после своего назначения на должность Премьер-министра, Денис Шмыгаль заявил, что надо восстановить водоснабжение в Крым, ведь там живут украинцы. Позже ряд общественных активистов, государственных представителей Украины по Крыму раскритиковали слова премьера, после чего тот скорректировал свои слова.