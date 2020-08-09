Из-за ограничений пересечения КПВВ с Крымом на админграницах собрались сотни людей - Чубаров

КИЕВ. 9 августа. УНН. На админгранице между Украиной и анексированного Россией Крымом собралась очередь в сотни людей со стороны полуострова. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что причиной этому является решение Кабмина Украины об ограничении пересечения КПВВ с оккупированным Крымом. Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке, передает УНН.

“Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск — Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется. Причина — вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом”, — написал Чубаров.

Он добавил, что люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, “боятся оказаться закупоренными в Крыму”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Меджлисе напомнили Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается уже более 6 лет

“Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать”, — резюмировал председатель Меджлиса.

Ранее УНН сообщал, что решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админграницах с Крымом с 9 августа 2020 по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.