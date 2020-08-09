В Пентагоне объяснили передислокацию войск в Европе продвижением к России

КИЕВ. 9 августа. УНН. США проводят перегруппировку войск в Европе и выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает УНН.

“Мы передислоцировали больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию)”, — сказал он. По словам Эспера, это позволит укрепить позиции НАТО.

Эспер отметил также, что большинство союзников по Североатлантическому альянсу поддержали это решение Вашингтона и признали его “хорошим шагом”.

Глава Пентагона объявил о сокращении группировки в Германии почти на 12 тыс. военных — с 36 тыс. до 24 тыс. — в конце июля. Эспер рассказывал тогда, что 6,4 тыс. американских военных вернутся домой, а 5,6 тыс. перейдут на службу в другие страны Евросоюза — Бельгии и Италии. По его словам, часть подразделений перекинут ближе к российским границам, чтобы “усилить ее сдерживание” и обеспечить безопасность союзников.

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американского военного контингента в Германии в начале июня. Свое решение он объяснил тем, что Берлин нарушает свои обязательства по платежам НАТО и задолжал альянсу “миллиарды долларов”. Американский президент также усомнился в необходимости защищать ФРГ от России, так как она платит России миллиарды долларов в год за энергию.