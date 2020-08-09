В партии "ЗА Майбутнє" убеждены, что смогут вывести Киевскую область и Украину из глубокого кризиса

КИЕВ. 9 августа. УНН. На Открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "ЗА Майбутнє" глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти, передает УНН.

"Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом - я уверен - будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому, что этот беспорядок надо прекращать", - заявил он.



Игорь Палица объяснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а в корне. "Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших трудовых мигрантов", - очертил он цели партии.



В то же время председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко убежден, что политическая сила готова вывести Киевскую область и Украины из глубокого кризиса.



"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды. Но мы здесь. Здесь, ведь мы сами творим эту партию. И это главное. Пришло время идти и делать", - отметил Москаленко.