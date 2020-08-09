В Украине готовятся законодательно определить статус крымскотатарского народа как коренного — Зеленский

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного, подчеркивает Президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Как указано, по случаю Международного дня коренных народов мира Зеленский пообещал "обязательно отметить этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму".

По словам Президента, с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стало еще более актуальным.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранение самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош ха-Шане, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и другим.