Возле посольства Беларуси в Киеве образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах

КИЕВ. 9 августа. УНН. Возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщает портал Tut.by, передает УНН.

"В Киеве, до начала работы участка, в очереди стояли не менее 30 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что официально за пределами Беларуси зафиксированы 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии.



Кроме того, очереди на голосование возникли в посольстве Беларуси в Варшаве и Москве.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.