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США призвали Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар

США призвали Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар

КИЕВ. 9 августа. УНН. Посольство США в Киеве в Международный день коренных народов мира призвали Российскую Федерацию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар, а также покинуть Крым. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter, передает УНН.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - говорится в сообщении.

В посольстве в очередной раз подчеркнули, что Крым - это Украина.

Отметим, что сегодня Международный день коренных народов мира, который отмечается ежегодно 9-го августа, начиная с 1995 года, по решению Организации Объединенных Наций.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, права человека, крымские татары, посольство
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