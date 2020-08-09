Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе

КИЕВ. 9 августа. УНН. "Свободные экономические зоны" (зоны приоритетного развития) на Донбассе - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня можно говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Относительно создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены возле линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят ", - рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что это та стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов.



По словам Шмыгаля, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.



"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - отметил Шмыгаль.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса.



Как сообщал УНН, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, рассказывая УНН, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира, заявил, что можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.