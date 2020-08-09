Премьер-министр заявил, что карантин для людей с ОРДЛО сохранят

КИЕВ. 9 августа. УНН. Карантин для людей, которые приезжают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будет сохранен. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

Он заявил, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в ОРДЛО.

“По отдельным данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает... В общем пока есть карантин и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор”, — сказал Шмыгаль.

В марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения в Донбассе. В июне движение начали восстанавливать.

Ранее, в ночь с 8 на 9 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что на админгранице между Украиной и аннексированным Россией Крымом собралась очередь в сотни людей со стороны Крымского полуострова. Чубаров заявил, что причиной этого стало решение правительства Украины, которым был приостановлен проезд через КПВВ на админгранице с Крымом с 9 августа 2020 по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей. По состоянию на утро воскресенья в ГПСУ сообщили для УНН, что на админграницах с Крымом отсутствуют очереди с украинской стороны. Пограничники отказались комментировать ситуацию с стороны оккупированного Крыма.