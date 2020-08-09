Выборы в Беларуси: Тихановская объявила о победе в первом туре на некоторых избирательных участках

КИЕВ. 9 августа. УНН. На пресс-конференции в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской назвали шесть избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно официальным протоколам, кандидатура Тихановской с большим отрывом победила действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радыё Свабода”.

Это участки № 31 Октябрьского района, а также № 70 и № 37 Первомайского. Она получила большинство голосов на всех трех избирательных участках. На избирательном участке № 37 за Александра Лукашенко было 297 голосов, за нее — 838.

В свою очередь, белорусское издание Tut.by сообщает, что на избирательном участке № 51 в Октябрьском районе Минска Тихановская получила 1226 голосов, Лукашенко — 394; на избирательном участке № 105 в Щомислице, где находились наблюдатели от “Правозащитников за свободные выборы”, 560 против 338 в пользу Тихановской, на соседнем участке 666 против 335.

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Тихановская поблагодарила членов этих избирательных комиссий за справедливый подсчет и пообещала помощь в случае их увольнения.

На вопрос, что Лукашенко в тюрьме набрал более 80 процентов, Тихановская предложила дождаться официальных результатов.

Кандидат также сообщила, что не будет участвовать в акциях протеста и будет в штаб-квартире ждать официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией Республики. В то же время Тихановская осудила задержание людей, которые вышли на улицы белорусских городов.

Напомним, в Беларуси сегодня, 9 августа, состоялись президентские выборы. В 20:00 (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружена, все выходы на нее закрыты.

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