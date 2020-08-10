ЦИК Беларуси назвал итоговую явку на выборах президента: проголосовало более 84% людей

КИЕВ. 10 августа. УНН. Центризбирком Республики Беларусь сообщил итоговую явку на выборах. По данным на 20.00, она составила 84,05%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БелТА".

В Брестской области проголосовали 91,97%,

в Витебской — 82,73%,

в Гомельской — 89,81%,

в Гродненской — 88,81%,

в Минской области — 84,53%,

в Могилевской — 90,44%,

в Минске — 66,10.