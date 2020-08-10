ЦИК Беларуси назвал итоговую явку на выборах президента: проголосовало более 84% людей
КИЕВ. 10 августа. УНН. Центризбирком Республики Беларусь сообщил итоговую явку на выборах. По данным на 20.00, она составила 84,05%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БелТА".
В Брестской области проголосовали 91,97%,
в Витебской — 82,73%,
в Гомельской — 89,81%,
в Гродненской — 88,81%,
в Минской области — 84,53%,
в Могилевской — 90,44%,
в Минске — 66,10.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. В 20:00 воскресенья (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружили, все выходы на нее были закрыты.
Параллельно были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%. Однако впоследствии у Тихановской объявили о победе в первом туре на некоторых избирательных участках. По информации иностранных наблюдателей, результаты экзит-полов за рубежом показали у Тихановской более 81% голосов.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.