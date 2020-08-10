Протесты в Беларуси после выборов: МВД страны заявило о контроле над ситуацией
КИЕВ. 10 августа. УНН. Милиция Беларуси контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях. Такую информацию сообщило в Telegram со ссылкой на МВД РБ государственное информагентство Беларуси "БелТА", информирует УНН.
Ранее из-за протестов в Минске МВД Республики собрало заседание оперативного штаба.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. В 20:00 воскресенья (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружили, все выходы на нее были закрыты.
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В ночь на 10 августа в городах Беларуси начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Правоохранители и сотрудники ОМОНа (АМАПа) задерживали людей, использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих. В отдельных городах силовики опустили щиты и не мешают протестующим.
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На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.