Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Беларуси

КИЕВ. 10 августа. УНН. В день основных выборов президента Беларуси задержали более 120 человек, сообщил правозащитный центр “Вясна” по состоянию на 01:10 по времени Киева 10 августа, передает УНН.

По данным на сайте центра, в Минске были задержаны 54 человека. Позже это количество возросло до 61. Среди них “Вясна” указывает, например, наблюдательницу на участке № 49, которая сообщила мужу, что задержана по подозрению в препятствовании выборов, журналиста телеканала “Белсат”, а также избирателей, которых задержали рядом с участками.

Один человек был “избит ОМОНом”, его забрала скорая помощь, отмечает “Вясна”.

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В других городах Беларуси, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. Позже “Вясна” расширила список до 79 человек. По данным правозащитников, в регионах были задержаны журналисты, наблюдатели на участках, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк. Также центр уточнил, что один человек был задержан в Гродно “за то, что пел песню „Перемен“ (песня Виктора Цоя — ред.)”.

В списки “Вясна” также включены люди, которые не выходили на связь с 8 августа.

Массовые протесты в Беларуси начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзит-пола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.