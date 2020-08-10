Во Львовской области начали открытие больниц "второй волны" - Степанов

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во Львовской области из-за большой заполненности кроватей "первой волны", начали разворачивать больницы "второй волны". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас во Львовской области... она уже перешла порог по 50% заполненности коек больниц "первой волны"... мы начали разворачивать больницы "второй волны"... На данный момент в больницах "второй волны", а мы уже должны начать говорить о больницах "второй волны", особенно в некоторых регионах, где мы начали их разворачивать, - у нас определено 10237 коек для госпитализации больных COVID-19, эти больницы "второй волны" имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппараты ИВЛ", - отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на утро во Львовской области зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, среди них 79 львовян. Всего с начала пандемии в области подтверждено 10981 случай инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.