Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных
В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8100

Во Львовской области начали открытие больниц "второй волны" - Степанов

Во Львовской области начали открытие больниц "второй волны" - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во Львовской области из-за большой заполненности кроватей "первой волны", начали разворачивать больницы "второй волны". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас во Львовской области... она уже перешла порог по 50% заполненности коек больниц "первой волны"... мы начали разворачивать больницы "второй волны"... На данный момент в больницах "второй волны", а мы уже должны начать говорить о больницах "второй волны", особенно в некоторых регионах, где мы начали их разворачивать, - у нас определено 10237 коек для госпитализации больных COVID-19, эти больницы "второй волны" имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппараты ИВЛ", - отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на утро во Львовской области зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, среди них 79 львовян. Всего с начала пандемии в области подтверждено 10981 случай инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.