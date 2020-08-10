Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе за июль увеличился вдвое - ГПСУ

КИЕВ. 10 августа. УНН. За июль-месяц через КПВВ на Донбассе границу пересекли около 2 млн человек, что вдвое больше чем в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"За прошлый месяц границу Украины и черту с временно оккупированными территориями на въезд и выезд пересекло почти 2 млн человек, в 2 раза больше, чем в июне. Всего с начала 2020 года пограничному контролю подверглись около 21 млн человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 10% по сравнению с июнем, возросла активность "искателей лучшей судьбы". Больше всего государственную границу вне пунктов пропуска пытались перейти граждане Бангладеш, Турции, Шри-Ланки и Молдовы.

"В июле более 300 потенциальным нелегальным мигрантам пограничники отказали во въезде в Украину. Всего в 2020 году пограничники задержали более 6,7 тыс. нарушителей миграции", - добавили в сообщении.

Кроме того, отдельно отмечают активные попытки ввоза крупных партий сигарет через "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. Только за прошлый месяц в этом пункте пропуска выявлено 780 ящиков контрабандных сигарет. В то же время, вне пунктов пропуска не допущено перемещение в страны ЕС 728 ящиков сигарет.

"С начала 2020 года состоялся рост объемов выявленных табачных изделий на границе с Россией, Беларусью и в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, на КПВВ в Донецкой и Луганской областях осенью планируют построить сервисные центры для получения максимального количества услуг гражданами, в частности, там должна действовать программа "Доступные лекарства".