Украинские парламентарии сделали заявление относительно событий в Беларуси

КИЕВ. 10 августа. УНН. Народные депутаты Украины сделали заявление относительно событий вокруг выборов Президента Республики Беларусь. Текст заявления обнародовала у себя в Facebook заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов Президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая Президента, демократическим правовым способом", - сказано в заявлении.

По словам нардепов, украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам, и память об этих жертвах побуждает "призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест".

"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторыми непрозрачными событиями, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - говорится в заявлении.

Нардепы призвали "поддержать наше обращение всех депутатов демократических фракций Верховной Рады Украины".

При этом Евгения Кравчук уточнила, что "это заявление депутатов, не фракции".

Как сообщал УНН, в городах Беларуси начались протесты после выборов президента страны.



По состоянию на утро 10 августа в Минске во время акции протеста погиб по меньшей мере один человек, десятки пострадавших находятся в больницах.



