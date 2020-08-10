Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10125

Ситуация на КПВВ с оккупированным Крымом: в сутки пропустили более 350 человек

Ситуация на КПВВ с оккупированным Крымом: в сутки пропустили более 350 человек

КИЕВ. 10 августа. УНН. За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан, из которых 201 - на временно оккупированную территорию и 157 - на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Также пограничники напоминают, что сейчас КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" работают в ограниченном режиме.

Напомним, в Миниреинтеграции обобщили практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд и выезд с временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 года по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.


Источник: УНН
Теги: Крым, Госпогранслужба, КПВВ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.