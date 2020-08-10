Ситуация на КПВВ с оккупированным Крымом: в сутки пропустили более 350 человек

КИЕВ. 10 августа. УНН. За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан, из которых 201 - на временно оккупированную территорию и 157 - на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Также пограничники напоминают, что сейчас КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" работают в ограниченном режиме.

Напомним, в Миниреинтеграции обобщили практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд и выезд с временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как сообщалось, решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 года по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.





