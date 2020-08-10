Из-за ухудшения эпидситуации комиссия ТЭБ и ЧС будет работать ежедневно - Шмыгаль

КИЕВ. 10 августа. УНН. Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом, состоялось сегодня. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране Комиссия будет собираться ежедневно и усилит меры контроля за соблюдением карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличения тестирования населения, усиления контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов", - говорится в сообщении.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, "в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина". Он добавил, что к 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил глава правительства.

Кроме того, еще одной задачей правительства определено совершенствование так называемой системы "выявление-тестирование-изоляция-контакты". В частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

"В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам через использование приложения "Дій вдома", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований,

руководителям ОГА и Минздрава активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19. Сейчас в таких больницах есть 10,3 тыс. койкомест, а также 1442 аппарата искусственной вентиляции легких,

Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;

Минцифры ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дій вдома".

Напомним, за последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях.



