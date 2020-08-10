НАПК вызвало для объяснений нардепа, главу ОГА и руководителей 10 партий

КИЕВ. 10 августа. УНН. На этой неделе Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений 18 человек, среди которых нардеп Александр Герега, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и 10 руководителей политпартий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На этой неделе НАПК приглашает для дачи объяснений 18 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Александр Герега (с 10 по 12 августа (повторно).

Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законодательства относительно ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности приглашается председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко (с 18 по 20 августа (повторно).

Также среди других для выяснения обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие руководители политических партий:

Николай Катеринчук, "Европейская партия Украины";

Олег Гончарук, партия "Всеукраинское объединение "Платформа общин";

Андрей Древицкий, "Партия Народный порядок";

Артем Цивинский, партия "Мы-киевляне";

Мирослав Якибчук, партия "Настоящая Украина";

Валерий Пухальский, партия "Гражданская позиция";

Александр Давыденко, "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью";

Валентин Зубов, партия "Народно-трудовой союз Украины";

Александр Лузан, "Славянская партия";

Андрей Пелюховский, партия "Сила нации".

Также из-за непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашается Надежда Уклон, начальник отдела Офиса крупных налогоплательщиков ГНС - 13 августа.

Напомним, НПК начало проверку деклараций 19 должностных лиц.



